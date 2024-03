Manuel Feller: „Dauer-Belastung für den Schädel“

Drei Technikwochenenden stehen noch an, die Ski-Saison geht in die heiße Phase - speziell für Manuel Feller. Slalom-Kristall liegt zum Abholen bereit, soll beim Heimfinale in Saalbach das Symbol einer Traumsaison werden: vier Siege, sechs Podestplätze, im Slalom immer Top fünf. „Ich bin sehr zufrieden - jetzt muss ich das nur noch bis zum Ende durchziehen“, lächelt der Tiroler. Vor dem heutigen Riesentorlauf in Aspen (18 bzw. 21 Uhr) sprach er mit der „Krone“ außerdem über …