„Ich will ein Vorbild für die Jugend im Dorf sein“

Nach der Corona-Absage der EM 2021 ermitteln die Eisschützen in Bayern erstmals seit 2019 wieder die Europameister. Ein besonderes Event also. Auch für Martin Laffer. Der Leitersdorfer Weltmeister war zuletzt 2018 im Nationalteam, feiert Comeback. „Ich bin lange nicht berücksichtigt worden, jetzt kriege ich vielleicht ein bisserl was von dem zurück, was ich alles investiert hab“, so Laffer, der mit 40 Jahren der Älteste im Team ist und auf einen Startplatz hofft. „Außer Christian Hobl ist aus früheren Zeiten keiner mehr dabei.“