Wird Klinik zerschlagen oder bald ganz zugesperrt?

„Roulettespiel mit der Gesundheit“

Arbeitnehmervertreter Anton Hiden gegenüber dem ORF: „Wir brauchen die Kapazität, wir brauchen die Betten, wir brauchen die OPs. Wer in diesem Bereich darüber nachdenkt, das Lorenz-Böhler-Spital ersatzlos zu streichen, der spielt Roulette mit der Gesundheit der Unfallopfer.“ Möglich wäre auch ein kompletter Neubau. Der Nachdenkprozess stehe erst am Anfang, so Hiden.