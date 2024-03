„Wir haben über zehn Gutachten in Auftrag gegeben“

Eine Reihe von „Ermittlungspannen“ will der Verteidiger von Leons Papa - dieser steht unter dem dringenden Tatverdacht, Ende August 2022 seinen Sohn (6) umgebracht zu haben, und sitzt seit Februar 2023 in U-Haft - aufgedeckt haben. Ungewöhnlich: Das tat er bei einer Pressekonferenz in Innsbruck kund. Doch wie sehen diese „Pannen und Fehler“ im Detail aus? Und wie geht es dem Beschuldigten hinter Gitter? Ein Überblick.