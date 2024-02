Libanon: „Völkerrecht erlaubt Widerstand“

„Bisher halten sich die Provokationen in einem gewissen Rahmen. Und ich hoffe, dass das so bleibt“, kommentierte Schallenberg die Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und Israel. Alle Akteure seien aufgerufen, größte Zurückhaltung zu üben, sagte der Außenminister wohl auch in Richtung Israels. Beim Namen nannte er in der Folge aber nur die Hisbollah, die er warnte, „mit dem Feuer zu spielen“.