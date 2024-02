UNHCR-Experte warnt: „Situation erinnert an 2015“

„Eltern nehmen ihre Kinder aus der Schule und schicken sie betteln“

„Verzweifelte Handlungsweisen nehmen zu. Eltern nehmen ihre Kinder aus der Schule und schicken sie betteln“, berichtet Schönbauer. Sie ernährten sich von übrig gebliebenen, „halb verfaulten“ Nahrungsmitteln vom Markt, die Delogierungen nähmen zu. Das gefährde auch die Integration. In Jordanien lebten immerhin 72 Prozent der Flüchtlinge in Wohnungen. Wenn sie sich diese nicht mehr leisten können, steigt der Druck auf die Lager, wo die Betreuung wesentlich teurer sei, so Schönbauer. „Es ist für die Geberländer günstiger, wenn die Menschen in den Gemeinden integriert leben können.“