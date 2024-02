Gutachter Hofmann: „Das war fortgesetzte Folter“

„Gerhard, geh in die Box, sonst erschlag ich dich.“

Erstmals gibt sie zu, dass sie einmal dabei war, als die 33-Jährige Gerhard (Name geändert) in den Käfig zwang. Dies sei passiert, nachdem der Bub wieder einmal ausgerissen war. „Er hat auf uns hingeschlagen“, behauptet sie. Daraufhin hätte die Mutter geschrien: „Gerhard, geh in die Box, sonst erschlag ich dich.“ Auf den Knien sei er dann hineingekrochen.