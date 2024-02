Wegen Pannen zwei Bürgerbefragungen gestrichen

Ortschef übt Kritik am Land

Mitschuld an der Absage der Befragung hat laut Rippl aber auch das Land. Dieses soll eine Einladung zur Teilnahme an einer Info-Veranstaltung abgelehnt haben. „Außerdem brauchen wir vom Land endlich einen hieb- und stichfesten Plan, wie die Umfahrung aussehen soll, bevor wir eine Bürgerbefragung durchführen.“