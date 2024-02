Schwester von Mordopfer umarmte Frau des Täters

„Das Verfahren wurde sehr professionell durchgeführt und Martina sagte mir, dass die Empathie von allen auf der Seite meines Bruders ist“, berichtet ein Bruder von Max. H., der selbst in Linz ist, aber mit seiner Schwester Martina und Evy, der Freundin seines erschlagenen Bruders, in Thailand in ständigem Kontakt steht: „Beide und auch die Freunde meines Bruders sind fest überzeugt, dass in Thailand durch die Richterin auf Koh Phangan der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Meine Schwester hat auch noch die Ehefrau des Täters umarmt, die das Ganze natürlich auch noch nicht glauben kann.“