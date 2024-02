Linzer DJ wurde nach Party brutal erschlagen

Doch nun ist nichts mehr, wie es einmal war. Denn am Mittwoch wurde Max H. brutal erschlagen. Der 42-Jährige hatte offenbar in seinem Haus mit mehreren Freunden eine private Party gefeiert, wie die Ermittlungen der Polizei in Thailand ergaben. Dabei dürfte er mit einem 37-jährigen Marokkaner in Streit geraten sein. Die beiden Männer waren dann - so Medienberichte in Thailand - vor das Haus gegangen.



Dort soll der Nordafrikaner aus dem Pick Up des Oberösterreichers einen Metallgegenstand genommen und auf ihn eingeschlagen haben. Danach flüchtete der mutmaßliche Täter.