Hallmanns große Pläne gegen die Bau-Krise

Megathema ist dabei Leistbarkeit durch Energiesparen, von Windturbinen am Dach der Gebäude bis Eisspeichern im Keller zum Temperieren ohne stromfressende Klimaanlagen. Das senkt signifikant die Energiekosten „und macht die Wohnungen für die Bewohner nachhaltig erschwinglich“. Aktuell sind größere Wohnbau-Quartiere in Deutschland (z.B. München), Österreich (Wien-Floridsdorf, Nordwestbahnstraße, Maximilium Wr. Neustadt, Ala Nova Schwechat) und Ungarn in Arbeit, insgesamt geht es um 210.000 Quadratmeter.