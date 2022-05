Hallmann: „Jeder meiner Filme ist besonders“

Dass Ihre Frau im Schauspielfach tätig ist, wurde zu Hause „vorbesprochen“?

Sie war ja bereits als Schauspielerin tätig, als ich sie kennengelernt habe. Da gab es also nicht viel zu besprechen (lacht). Aber im Ernst, sie freut sich tatsächlich darüber, dass ich auch einen Bezug zur Filmbranche habe und so ihre Arbeit besser verstehen und auch Zeiten akzeptieren kann, in denen sie stark in ein Projekt involviert ist. So ein tiefes Verständnis ist für Außenstehende oft schwer zu entwickeln. Dennoch betont sie immer wieder, dass sie sehr glücklich darüber ist, dass Filme nicht mein Hauptbusiness sind.