Monica Lewinsky startet mit 50 als Model durch

In einem Interview mit „Elle“ sagte Lewinsky zu, dass die Wahlmüdigkeit in ihrem Land ein Problem sei. „Wir haben in Umfragen gesehen, dass die Wählerfrustration zunimmt und die Apathie zunimmt. Wir müssen uns alle daran erinnern, dass wir uns nicht davon abhalten lassen können, wählen zu müssen, dass das die Art ist, wie wir unsere Stimme nutzen. Da liegt unsere Kraft.“