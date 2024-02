Priestermangel: Umbesetzungen in Osttirol

Personalmangel herrscht nicht nur in zahlreichen Handwerksberufen und im Tourismus, auch die Kirchen bräuchten mehr Priester. Der Mangel führt nun in Osttirol zu Umbesetzungen und Zusammenlegungen von Aufgaben. Auch in Kärnten gibt es weniger Priester als Pfarren: 234 Priester sind in 336 Pfarren aktiv.