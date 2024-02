Arbeitgeber trauert und verschiebt Veranstaltung

Am Montagnachmittag gab das Bekleidungsgeschäft C&A in einer Aussendung bekannt, dass ihre für Mittwoch geplante Veranstaltung abgesagt wird. Jene 51-Jährige, die zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter am Freitag getötet aufgefunden wurde, war eine „geliebte Kollegin“.