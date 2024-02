Kurios: Lustenau-Keeper hatte meiste Ballkontakte

Erinnerungen an Graz

Bereits einmal hieß es für die Austria sieben auf einen Streich. Am 20. Mai 2000 setzte es bei Sturm ebenso ein 0:7. Damals stand jedoch der Abstieg aus der höchsten Liga bereits fest, fehlte jegliche Motivation. An solch ein Szenario denkt in Lustenau niemand. Im Gegenteil: Durch den Sieg bei der WSG Tirol hat Lustenau im Frühjahr auf die unmittelbaren Konkurrenten Punkte gutgemacht. Heraf: „Weder Tirol noch Altach oder BW Linz haben gewonnen. Wir sind also absolut im Soll.“