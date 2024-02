„Dieser Verein hat noch immer so viel Kraft“

Nach neun Monaten hat sich Peter Stöger vor den Toren Wiens bestens eingelebt. Die Wintervorbereitung habe Admiras Sportdirektor gefallen, weil er in den Testspielen mehr Qualität ortete als im Herbst, der als durchwachsen abgelaufen war. Der 3:2-Heimerfolg am Sonntag in Liga zwei gegen Ried war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. „Es gibt drei Bereiche, die man positiv oder negativ bewerten kann – die Ergebnisse, die Mannschaftsentwicklung und die Entwicklung der einzelnen Spieler.“