Zechpreller ausgeliefert: So lief die Überstellung

Die 16-jährige Grazerin und ihr Begleiter (17) wurden nach ihrer Flucht in Kroatien geschnappt und mussten dort 19 Tage lang einsitzen. Am Mittwoch überführten die kroatischen Behörden das Duo zunächst an die Grenze zu Slowenien, von wo aus slowenische Einsatzkräfte die Jugendlichen zum Grenzübergang Spielfeld brachten. Dort kam das Zechpreller-Duo am frühen Mittwochnachmittag an.