LASK gegen Wolfsberger AC LIVE ab 17 Uhr

Ein besonderes Jubiläum

Zum Stadionjubiläum will der LASK endlich den Turbo 2024 zünden. In drei Pflichtspielen noch ohne Sieg peilen die drittplatzierten Athletiker gegen den WAC genau ein Jahr nach der Eröffnung der Raiffeisen Arena am Samstag den ersten vollen Erfolg an. „Wir wollen endlich zuhause im Frühjahr drei Punkte holen“, kündigte Trainer Thomas Sageder an. Für die um die Meistergruppe ringenden Gäste steht viel auf dem Spiel. „Wir wollen punkten“, kündigte Coach Manfred Schmid an.