„Wir brauchen mehr privates Kapital für Vorsorge“

„Krone“: Ihre Budgetplanung sah fast doppelt so hohe Schulden vor: Wie kann ein Finanzminister plötzlich neun Milliarden finden? Wie kann man sich so verschätzen?

Magnus Brunner: Wir haben uns nicht verschätzt. Wir müssen zurückhaltend prognostizieren und uns an die Einschätzungen der Wirtschaftsexperten halten. Die fallen unterschiedlich aus, wir halten uns an die vorsichtigste. Das ist ein Glücksfall, wenn wir weniger Schulden machen, es sind aber noch immer Schulden. Sechs Milliarden der budgetierten Ausgaben etwa an Förderungen und Energiekostenzuschüsse sind nicht benötigt worden. Dazu kommen geringe Zinszahlungen und gestiegene Einnahmen.