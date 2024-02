Eishockey-Star (12) aus NÖ brillierte in Kanada

„Das Turnier in Kanada war sehr cool. Unsere Mannschaft hat sehr stark gespielt!“, erzählt Benedikt stolz. Beim Pee-Wee-Tournament in Quebec City zeigte sich das Eishockey-Team der „Austria Stars“ von seiner besten Seite. Vor 10.000 Zusehern konnten die jungen Talente das Finale gegen die Atlantic Selects am vergangenen Sonntag für sich entscheiden. Als einziger Niederösterreicher im Kader brillierte Benedikt Nutz auf dem Eis.