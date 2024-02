Bayer Leverkusen gegen Mainz 05 LIVE ab 20.30 Uhr

Genervt sei er nicht von den Gerüchten, beteuerte Alonso, obwohl der Eindruck am Donnerstag in seiner Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel erstmals ein leicht anderer war. Sein Team werde jedenfalls nicht beeinflusst: „Wir hatten eine normale Woche. Wir sind alle sehr fokussiert.“ Dass die Bayern nach ihrem nächsten Rückschlag in Bochum (2:3) bereits acht Punkte zurückliegen, wollte Alonso auch nicht überbewerten. „Ich habe in dieser Woche keinen Unterschied gefühlt. Ob fünf oder acht Punkte Vorsprung, die Mentalität ist gleich.“