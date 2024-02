Diese 235 Vogelarten brüten in Österreich

Feldlerchen-Bestand halbiert

Dieser Artenzuwachs darf allerdings nicht über die in den vergangenen Jahren registrierten, zum Teil erschreckenden Bestandsveränderungen etwa bei den Kulturlandschafts-Vogelarten hinwegtäuschen: „Der Atlas zeigt, ob eine Art in Österreich vorkommt oder nicht.“ Die Feldlerche beispielsweise brüte noch in Österreich, „aber wir wissen, dass sich ihr Bestand nahezu halbiert hat“, so Teufelbauer.