Welche Wintervögel sich bei uns im Garten tummeln

Um einen besseren Überblick über die heimischen Wildvögel zu erlangen, ruft Fressnapf und der Naturschutzbund heuer erstmals zu der Mitmachaktion auf, Amseln, Meisen, Fink und Co. an Futterstellen in Gärten, Parks oder am Balkon zu zählen und diese zu melden. Von 1. bis 24. Dezember können Hobbyornithologen über www.naturbeobachtung.at oder über die gleichnamige App Beobachtungen und Fotos der einzelnen Piepmatze hochladen.