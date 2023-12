Das Zwitschern der Vögel wird immer leiser

Dem Wachtelkönig haftet ja ein ganz besonderer, nahezu schon mystischer Ruf an; nicht wenige, dem der schöne Vogel bei Bauvorhaben im Weg steht, versuchen gar seine Existenz zu leugnen. Da ist dieser Fund fast eine kleine Sensation: Wie berichtet hat der engagierte Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ in Graz einen Wachtelkönig unter seine Fittiche genommen, der in die Fänge einer Katze gekommen war. Antibiotika und Schmerzmittel ließen ihn wieder gesund werden, er konnte in die Freiheit fliegen.