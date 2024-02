„Er hat alle Höhen und Tiefen durchmachen müssen“

„Er ist vor ein paar Tagen zum ersten Mal Papa geworden. Von da an lief eigentlich alles im richtigen Flow“, so Rangnick. Doch dann die Hiobsbotschaft! Kalajdzic in Diensten von Eintracht Frankfurt erlitt vergangenen Sonntag im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (3:3) einen Riss des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie. Für den 26-Jährigen ist es bereits der dritte Kreuzbandriss in fünf Jahren. Für Rangnick und das Nationalteam ein Schock. „Er hatte große Hoffnungen, bei der EM dabei zu sein und aufzuzeigen. Es war eine sehr bittere Nachricht für ihn und für uns.“