Von Zug überfahrener Wolf war Problemtier

Jener Wolf, der vor einem Monat in Nenzing (Bez. Bludenz) von einem Zug erfasst und getötet worden war, war in Vorarlberg kein Unbekannter: Wie ORF Radio Vorarlberg am Dienstag unter Berufung auf den Landeswildbiologen Hubert Schatz berichtete, handelte es sich um jenes Exemplar, das im vergangenen Jahr im Land 16 Wild- und Nutztiere gerissen hatte. Daraufhin war ein erster Entnahmebescheid erlassen worden, der dann wieder zurückgenommen werden musste.