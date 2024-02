Tierschützer: „Diese Wolfshysterie muss aufhören“

Experte war nicht für Abschuss

Und er betont, dass sogar der Landes-Wildökologe und Wolfsmanagement-Koordinator Hubert Schatz keinen Anlass für den Abschuss erkennen konnte. Schatz erklärte am Mittwoch, dass davon auszugehen sei, dass das Tier vermutlich das Tal querte, also auf der Durchreise war und dabei in Bludenz vorbeikam. Der Beutegreifer habe keinerlei aggressives und damit besorgniserregendes Verhalten gezeigt. Für Schatz wären „entschiedenere Maßnahmen“ erst dann in Frage gekommen, wenn der Wolf sich öfter hätte blicken lassen.