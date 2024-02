70 Jahre! Holst verschiebt für den Hit seine Party

VSV und Innsbruck treffen am Mittwoch im Schicksalsspiel um den direkten Play-off-Einzug, sprich Rang sechs, in der ICE-Liga aufeinander. Unter den Fans in Villach live dabei ist Trainer-Legende Greg Holst - und das just an seinem 70. Geburtstag! Der Austro-Kanadier hat ja bei beiden Klubs eine große Vergangenheit.