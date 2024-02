App aus Leonding hat schon sieben Millionen Nutzer

L’Osteria und Klipp zuletzt überzeugt

„Wir sind in dem Bereich zu einem zentralen Player in Europa aufgestiegen“, schwärmt Tretter. Zuletzt knackte hello again die Marke von sieben Millionen App-Nutzern, außerdem wurden mit L’Osteria und Klipp bekannte Marken als Kunden gewonnen. „Und die Reise hat gerade erst begonnen“, so der Unternehmer.