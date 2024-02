Nächste ÖSV-Generation setzt zum großen Sprung an

„Nein, dieser Erfolg war um ehrlich zu sein keine besonders große Überraschung für mich“, erklärt Elias Leitner, der am Samstag im italienischen Colere seinen ersten Europacupsieg einfahren konnte, cool. „Ich stehe schon die ganze Saison mit der Zielsetzung am Start, gewinnen zu wollen.“ So perfekt aufgegangen, wie zuletzt in der Lombardei, ist es dem 20-jährigen St. Gallenkircher, der in Bürs lebt, aber noch nie.