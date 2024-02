Speed-Spezialist hängt seine Skier an den Nagel

Abschied in Kvitfjell

2012 hatte bei den Junioren-Weltmeisterschaften im italienischen Roccaraso Gold im Super-G und Silber in der Abfahrt geholt. Zweimal fuhr Weber im Weltcup in die Top-10. Die letztjährige Saison musste der Speed-Spezialist aufgrund eines Bandscheibenvorfalls frühzeitig abbrechen. Am Samstag wird er in Kvitfjell sein 100. und letztes Weltcup-Rennen bestreiten.