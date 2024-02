Ledecka vor Gut, Venier schnellste ÖSV-Athletin

Im Abfahrtsweltcup ist Goggia 89 Punkte vor Venier und 141 vor Gut-Behrami, die in Crans-Montana in der Vergangenheit bereits drei Siege gefeiert hat. Zuletzt jubelte sie im Jänner 2021 über einen Super-G-Erfolg. Venier gelang vor drei Wochen in Cortina d‘Ampezzo der zweite Weltcup-Sieg ihrer Karriere, als sie in der Abfahrt am Freitag triumphierte. In der Super-G-Wertung liegt Gut-Behrami nur zehn Punkte vor Hütter und 74 vor der Italienerin Federica Brignone.