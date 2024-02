Ilzer nach Sieg: „Das war ein Topspiel von uns“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „In der zweiten Halbzeit war es ein Topspiel von uns. Wir mussten defensiv ein paar Korrekturen vornehmen. Dann haben wir nahezu gar nichts mehr zugelassen und haben noch zwei Tore nachgelegt. In der ersten Halbzeit war es ein Spektakel, die zwei Situationen vor unserem Tor hätten wir uns sparen können. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es auch in dieser Höhe verdient. Ich denke, so leicht wie es in der letzten Viertelstunde war, wird es nächsten Donnerstag nicht werden. Wie gut sie sein können, haben wir in der ersten Viertelstunde gesehen. Wir sollten uns nicht zu sicher sein, müssen das Rückspiel mit vollster Konzentration angehen. Wir wollen auch dort gewinnen.“