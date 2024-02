Uiguren in VW-Werk zur Zwangsarbeit genötigt?

Volkswagen sieht sich nach einem Medienbericht erneut mit Vorwürfen zu Zwangsarbeit von Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang konfrontiert. Zwangsarbeiter sollen beim Bau einer Teststrecke von VW in Turpan zum Einsatz gekommen sein. Der deutsche Großkonzern will den Vorwürfen „nachgehen“.