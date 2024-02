Bitte warten! Kein Platz für heimische Talente?

„Krone“:Herr Scherb, was fehlt im Nachwuchsbereich zu Europas Elite?

Martin Scherb:Wenn man die Nachwuchs-Nationalteams hernimmt, dann fehlt uns - in der aktuellen Saison - nicht viel. Sowohl die U17 und U19 der Mädchen und Burschen konnten sich für die Eliterunde auf dem Weg zur EURO-Teilnahme qualifizieren. Wir als ÖFB wünschen uns in der Bundesliga naturgemäß viele österreichische Spieler. Einige Klubs setzen ja verstärkt auf ihre Spieler, andere etwas weniger. Vergleichbare Länder haben mehr Vertrauen in die eigene Jugend, die sind uns aktuell voraus.