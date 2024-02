Vom Mafia-Mord bis zum Rucksack voller Waffen

Auf viele außergewöhnliche Fälle in seiner Polizeikarriere kann der stellvertretende Bezirkspolizeichef von Zwettl in Niederösterreich zurückblicken. Wolfgang Gottsbachner ging nun in Pension, der erfahrene Manfred Holzbrecher tritt seine Nachfolge an. Die Highlights aus einer lebenslangen Polizeikarriere erzählte Gottsbachner der „Krone“.