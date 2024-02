Über dem Klub schwebt ein Damoklesschwert

Bayerns Stars kassierten zuletzt in der deutschen Bundesliga eine deftige Ohrfeige, Real und Barcelona traten international schon bestimmender auf, Paris hat an Glaubwürdigkeit verloren, Inter ist die große Unbekannte. Daher gibt es für den „Krone“-Experten Andreas Herzog nur einen Favoriten. „Ich tippe in der Champions League auf Manchester City“, prophezeit der einstige Offensivkünstler.