Die schrägsten Ideen der PETA-Tierschützer

Im Jahr 1980 setzte Aktivistin Ingrid Newkirk in den USA den Grundstein für PETA - kurz für „People for the Ethical Treatment of Animals“. Heute gibt es Büros in vielen Städten weltweit, und der deutsche Ableger PETA Deutschland e.V. gründete sich 1993. Laut eigenen Angaben handelt es sich um „die größte und effektivste Tierschutzorganisation“ mit Millionen Unterstützern rund um den Globus.