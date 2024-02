Basketball-Supertalent in Düsseldorf erstochen!

Für blankes Entsetzen sorgt der gewaltsame Tod eines Basketball-Supertalents in Deutschland: Im Alter von gerade einmal 17 Jahren ist Volodymyr Yermakov bei einem Raubüberfall in Düsseldorf von einem Messerangreifer getötet worden! Tragisch: Der junge Ukrainer war erst im vergangenen Sommer vor dem Krieg in seiner Heimat nach Deutschland geflüchtet - in der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit …