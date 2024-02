„Für Falco bin ich über meine Grenzen gegangen“

Einem der wohl größten österreichischen Künstlern neues Leben einzuhauchen, würde manch anderen 23-Jährigen wohl voll Ehrfurcht zurückschrecken lassen. Nicht so Moritz Mausser. Der Musicaldarsteller aus Baden hat die Chance bekommen - und diese auch genutzt. Seit Oktober vorigen Jahres steht er als Falco in „Rock me Amadeus“ auf der Bühne des Ronacher in Wien.