„Der Toni würde heute 50 Tore pro Jahr schießen“

Ex-Kollegen sind noch höher tätig, etwa Schöttel als ÖFB-Sportchef oder Herzog als „Co“ von Südkorea. Eure Trainer-Laufbahn?

Polster: Ich find’s lustig, wie manche Vereine in Österreich auf Trainer kommen. Der Prophet im eigenen Land zählt nichts, obwohl wir so eine gute Ausbildung haben. Ich bin bei der Viktoria sehr gut aufgehoben, muss niemand hinten reinkriechen.

Ogris: Ich habe in Stockerau eine spannende Aufgabe, kann entwickeln. Das macht Riesenspaß. Ich bin beim Toni, dass eher ins Ausland geschaut wird, auf Trainer, die eh kein Schwein kennt.