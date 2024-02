Das Phantom der Oper tauchte am Ball der Bälle auf

Mit zerflederter Dolly-Parton-Perücke in Schwarz wirbelte der 58-Jährige durch die Staatsoper, die Haare so grotesk auftoupiert, dass es niemand verwundert hätte, würde plötzlich ein nistender Weißstorch daraus hervorlugen. Ob noch Haare oder Farnbusch aus dem Dschungelcamp, in dem der „Prince of Pompöös“ schon einmal Weisheiten zum Besten geben durfte, blieb bis zum Schluss unklar.