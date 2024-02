Biathlon-WM: Vierfachsieg Frankreichs im Sprint

Hauser hatte die Mixed-Staffel krankheitsbedingt ausgelassen und war erst am Mittwoch nach Tschechien angereist. Die 30-Jährige war offensichtlich noch nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte, verlor in der Loipe mehr als zwei Minuten auf Braisaz-Bouchet. „Es macht natürlich nicht viel Spaß, der Einstieg war brutal. Aber ich hoffe, dass es jetzt für die nächsten WM-Rennen besser wird“, erklärte die Massenstart-Weltmeisterin von 2021. Anna Juppe landete mit drei Fehlern auf Platz 51. Die Männer absolvieren ihren Sprint am Samstag (17.05 Uhr).