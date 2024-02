„Menschen wollen in der Oper etwas Schönes sehen“

Herr Löbl, Sie mit Ihrer Erfahrung auf dem klassischen Musiksektor können vermutlich im Kaffeesatz lesen. Wird in fünfzig Jahren noch ein „Ring“ oder die „Fünfte“ von Beethoven aufgeführt?

Ich habe die ersten zwanzig Jahre meines Lebens in Wien verbracht, davon sehr viel Zeit im Konzert oder in der Oper. Schon damals, Mitte der 70er-Jahre, hieß es mit Blick auf das Publikum: Schau mal, wie alt die sind! In zwanzig Jahren gibt’s keine Konzerte mehr. Die Konzerte sind aber immer noch voll.