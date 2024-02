Blau-Weiß verliert einen der wenigen Legionäre

Es geht wieder los! Am Sonntag startet der LASK gegen Klagenfurt ins Bundesliga-Frühjahr, am Samstag Blau-Weiß in Altach. Wobei die Schwarz-Weißen laut transfermarkt.at 17 Legionäre im Kader haben, BW Linz trotz Neo-Brasilo João Luiz Alves Soares nun sechs - aber nicht mehr lange.