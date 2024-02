„Rennen war in meinem Kopf schon abgeschrieben“

Den bevorstehenden Riesentorlauf in Bansko am kommenden Wochenende hätte er eigentlich auslassen wollen, um sich seine Kräfte für die letzte Saisonhälfte einzuteilen, doch mit dem Ausfall der Speed-Rennen in Chamonix änderten sich die Umstände. „Dieses Rennen war in meinem Kopf an sich schon abgeschrieben“, sagte Odermatt gegenüber der „Luzerner Zeitung“.