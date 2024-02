10 Millionen Dollar für Hinweise auf „Hive“-Bosse

Die US-Regierung hat eine Belohnung von bis zu zehn Millionen Dollar für Hinweise auf die Chefs des Cyberkriminellen-Netzwerks „Hive“ ausgelobt. Auch das US-Außenministerium teilte am Donnerstag mit, es biete fünf Millionen Dollar für Informationen, die - in welchem Land auch immer - zur Festnahme von Einzelpersonen führten, die an dem internationalen Ransomware-Netzwerk teilgenommen haben oder teilnehmen wollten.