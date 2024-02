Stuttgart-Knipser lebte von 100 Euro im Monat

„Ausbildung war Luxus“

Der Deutsche, der sich mit seinen 13 Saisontoren auch in den Fokus von Nationaltrainer Julian Nagelsmann geschossen hat, musste früher nämlich mit rund 100 Euro im Monat auskommen. In seiner Zeit als Nachwuchsspieler schloss er nebenbei eine Ausbildung zum Maschinenführer ab, um seinen Eltern finanziell nicht mehr zur Last fallen: „Die Zeit der Ausbildung war fast Luxus. Im Jahr zuvor hatte ich im Monat 120 Euro für mich zur Verfügung. Meine Eltern haben meine Miete gezahlt, das Bahnticket musste ich selbst zahlen. Ich musste mit 100 Euro jeden Monat klarkommen.“