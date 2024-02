Auch Italien kommt Wut-Bauern entgegen

Die Landwirte in mehreren europäischen Ländern haben mit Demonstrationen gegen niedrige Erzeugerpreise, steigende Kosten, Billigimporte und Klimaschutz-Auflagen der Europäischen Union protestiert. In Deutschland sagte die Bundesregierung Landwirten Zugeständnisse zu. Ähnlich handelte auch die französische Regierung. In beiden Ländern flauten daraufhin die Proteste ab.